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    Підліток з гранатою: стали відомі подробиці підриву автобуса у Дебальцевому

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    Підліток з гранатою: стали відомі подробиці підриву автобуса у Дебальцевому

    Вибух стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра

    Ймовірною причиною підриву автобуса в окупованому Дебальцевому стала граната, що випала з кишені пасажира

    Про це повідомляє блогер Necro Mancer.

    «Хлопець малолітній віз гранату в кишені, випала, вибухнула», - йдеться у одному з дописів у соцмережі.

    Російські ЗМІ з посиланням на представника бойовиків «ДНР» повідомляють, що вибух в пасажирському автобусі в окупованому Дебальцевому стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра.

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    «Діти їхали додому зі школи, у рюкзаку одного з них була граната. У результаті детонації відбувся вибух», - пишуть ЗМІ.

    Інцидент стався в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

    Підконтрольні бойовикам  ЗМІ з посиланням на «СЦКК ДНР» пишуть, що школяр, у рюкзаку якого була граната, загинув, ще троє отримали поранення. 

    Нагадаємо, в окупованому проросійськими бойовиками Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус №1. 

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