Підліток з гранатою: стали відомі подробиці підриву автобуса у Дебальцевому

Вибух стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра

Ймовірною причиною підриву автобуса в окупованому Дебальцевому стала граната, що випала з кишені пасажира

«Хлопець малолітній віз гранату в кишені, випала, вибухнула», - йдеться у одному з дописів у соцмережі.

Російські ЗМІ з посиланням на представника бойовиків «ДНР» повідомляють, що вибух в пасажирському автобусі в окупованому Дебальцевому стався через детонацію гранати, яка була в рюкзаку школяра.

«Діти їхали додому зі школи, у рюкзаку одного з них була граната. У результаті детонації відбувся вибух», - пишуть ЗМІ.

Інцидент стався в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ з посиланням на «СЦКК ДНР» пишуть, що школяр, у рюкзаку якого була граната, загинув, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, в окупованому проросійськими бойовиками Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус №1.