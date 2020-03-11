Підозра на коронавірус у туристки із Китаю не підтвердилась



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Людина не була хвора і не мала симптомів, — зазначив Шмигаль

Підозра на коронавірус не підтвердилася у пасажирки літака, громадянки Китаю, який приземлися у «Борисполі». Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

«Була така підозра, вона була спричинена хвилюванням стюардеси, що це громадянка з Китаю. Стюардесі здалося, що є температура, людину перевірили, зробили тест. Виявилося, що в людини немає температури, немає вірусу. При цьому, за алгоритмом, і саму людину, і всіх членів екіпажу, і всіх, хто був у салоні літака, їх описали, зареєстрували і будемо спостерігати, про всяк випадок, хоча немає жодних підстав. Тобто людина не була хвора і не мала симптомів», — зазначив Шмигаль.

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що сьогодні із «Борисполя» до лікарні направили громадянку Китаю з підозрою на коронавірус

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).