Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано на строк 60 діб без права внесення застави

Сьогодні, 2 вересня, у Галицькому районному суді Львова підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову обрали запобіжний захід — арешт без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.



Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано на строк 60 діб без права внесення застави. Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації.

Раніше заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Також підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.