Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Підозрюваний зізнався у скоєному журналістам
фото: скриншот з відео

Підозрюваний заявив, що вбивство Парубія було «його помстою українській владі»

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини. Live».

«Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив підозрюваний.

Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації.

Раніше заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Також підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.

Теги: Андрій Парубій вбивство

