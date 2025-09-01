Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства

Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг щодо розслідування.

«Наразі про спільників невідомо. Не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського сліду», – розповів Андрій Нєбитов.

Також слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон.

«Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати за межі України. Це перевіряється», – сказав Андрій Нєбитов.

За його словами, наразі одній особі повідомлено про підозру, зокрема підозрюваний – львів'янин 1973 року народження, мешкав у Львові. Постійного місця роботи не мав, займався підробітками.

«Він мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив. І СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує справу, і Офіс генпрокурора каже, що треба відпрацювати деталі», - зауважив Андрій Нєбитов.

«Сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації», - наголосив Андрій Нєбитов.

Також на брифінгу зазначили, що прокуратура проситиме запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У поліції також стверджують, що Андрій Парубій не звертався із проханням про охорону. Не робили цього і люди з його оточення.

