Іванна Гончар
Іванна Гончар
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
фото з відкритих джерел

За повідомленням ЗМІ, на місці вбивства знайдемо сім гільз

Сьогодні, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, повідомляє «Главком». За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

У Львові невідомий застрелив Андрія Парубія: фото ймовірного вбивці фото 1

Повідомляється, що постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Вбивство Андрія Парубія

Сьогодні стало відомо про трагічну загибель політика, державного діяча, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Його застрелили у Львові.  За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста. 

З місця події вже опубліковано перші кадри.

У Львові невідомий застрелив Андрія Парубія: фото ймовірного вбивці фото 2

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

Теги: Андрій Парубій Львів вбивство смерть розслідування стрілянина

