Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії

Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії. У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Зокрема, повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.