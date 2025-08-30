Головна Новини
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
колаж: glavcom.ua

У Львові вбито громадсько-політичного діяча, поліція розслідує обставини

Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбили відомого громадсько-політичного діяча. За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства.

Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронців заявляють, що вбитим був колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій.

З місця події вже опубліковано перші кадри.

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено) фото 1
фото: соцмережі
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено) фото 2
фото: соцмережі

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив смерть колишного голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків», – зазначив Козицький.

У соцмережах розповсюджують ймовірне фото вбивці.

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено) фото 3
фото: соцмережі

Як відомо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – зазначив Володимир Зеленський.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці вбивства знайдено 7 гільз. Також зазначають, що вбивця вистрілив 8 раз.

Політична діяльність Андрія Парубія

  • Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.
  • Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».
  • В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.
  • Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».
  • У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.
  • В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.
  • В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.
  • В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня стало відомо про загибель колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Політика було вбито у Львові. Правоохоронці розшукують вбивцю, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, був замаскований під кур'єра доставки, інформує «Главком».

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

Теги: Андрій Парубій Львів вбивство

