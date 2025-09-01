Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

За даними ЗМІ, підозрюваний вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця

Підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що львівʼянин почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ, які нібито надали йому інформацію, що син загинув. Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово». У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

Як зазначає «Радіо Свобода», інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації.

Раніше заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій вбивство Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
Сьогодні, 14:10
Парубій жив служінням українському народу
Яким був Парубій поза політикою
Вчора, 13:25
Проєкт передбачає прокладання тротуарів, встановлення лавок, смітників, посів газону, тощо
У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн
25 серпня, 15:42
Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
Біля Львівської політехніки зʼявився прапор надії
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
24 серпня, 13:46
Реалізаторку патріотичної символіки виявили під час моніторингу соцмереж
Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала
18 серпня, 11:55
«Шахтар» проти «Карпат»
Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»
10 серпня, 20:37
Пожежа у львівському готелі «Власта» сталася 4 серпня
Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
5 серпня, 11:58
Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року. Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його
ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії
3 серпня, 13:56

Кримінал

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
На Київщині чоловік розстріляв батька з сином
На Київщині чоловік розстріляв батька з сином

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
62K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
14K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua