Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
колаж: glavcom.ua

В СБУ зазначають, що злочин має ознаки замовного характеру

Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як повідомив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, інформацію було отримано в ході першочергових слідчо-оперативних заходів після затримання підозрюваного виконавця. Служба безпеки спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора наразі встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до цього зухвалого злочину.

«Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації», – наголосив Онищенко.

Нагадаємо, що в ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія. Встановити його особу вдалося менш ніж за добу після нападу, а затримати – вже протягом 36 годин.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Як відомо, заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг щодо розслідування.

«Наразі про спільників невідомо. Не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського сліду», – розповів Андрій Нєбитов.

Також слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон.

«Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати за межі України. Це перевіряється», – сказав Андрій Нєбитов.

За його словами, наразі одній особі повідомлено про підозру, зокрема підозрюваний – львів'янин 1973 року народження, мешкав у Львові. Постійного місця роботи не мав, займався підробітками.

Читайте також:

Теги: росія Львів вбивство СБУ Андрій Парубій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нових санкцій чи «серйозних наслідків» для Росії, які Трамп обіцяв раніше, оголошено не було
Путін виграв час
16 серпня, 22:01
У РФ не має бути жодного безпечного місця
Ні Рубльовка, ні Барвіха... У РФ не має бути жодного безпечного місця
29 серпня, 17:35
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
8 серпня, 17:00
Заповітна мрія «Кіберпартизан» – скинути режим Лукашенка
Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
22 серпня, 15:02
У Росії горять НПЗ
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
28 серпня, 04:25
Українські воїни атакували Куйбишевський та Афіпський НПЗ
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удари по Куйбишевському та Афіпському НПЗ
28 серпня, 08:54
Пєсков знову заговорив про переговори
Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною
27 серпня, 17:42
На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор
У Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія
Вчора, 11:58
Гомбоєва у 2023 році була однією з гостей пропагандистського заходу в анексованій Алушті (Крим)
Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу російську лучницю, яка незаконно їздила в Крим
29 серпня, 15:35

Події в Україні

СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня
Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
53K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
49K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
13K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
8835
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua