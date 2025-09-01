СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід

В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія

В СБУ зазначають, що злочин має ознаки замовного характеру

Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як повідомив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, інформацію було отримано в ході першочергових слідчо-оперативних заходів після затримання підозрюваного виконавця. Служба безпеки спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора наразі встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до цього зухвалого злочину.

«Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації», – наголосив Онищенко.

Нагадаємо, що в ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія. Встановити його особу вдалося менш ніж за добу після нападу, а затримати – вже протягом 36 годин.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Як відомо, заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг щодо розслідування.

«Наразі про спільників невідомо. Не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського сліду», – розповів Андрій Нєбитов.

Також слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон.

«Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати за межі України. Це перевіряється», – сказав Андрій Нєбитов.

За його словами, наразі одній особі повідомлено про підозру, зокрема підозрюваний – львів'янин 1973 року народження, мешкав у Львові. Постійного місця роботи не мав, займався підробітками.