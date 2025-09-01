Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри

Вигівський: Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід

З'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського.

«Поліцейські затримали вбивцю Андрія Парубія. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. 30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди – перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині», – йдеться у дописі.

Вигівський наголосив, що цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат – підозрюваного у вбивстві затримано, необхідні докази зібрано.

«Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен. Я дякую всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням вбивці: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, нашим колегам з СБУ та прокуратури», – додав голова Нацполіція.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії. У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Зокрема, повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.