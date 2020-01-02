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    Справа Шеремета: адвокату Кузьменко повідомили про слідчий експеримент за годину до нього (відео)

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    Юлія Кузьменко з адвокатом Владиславом Добошем - Справа Шеремета: адвокату Кузьменко повідомили про слідчий експеримент за годину до нього (відео)
    Юлія Кузьменко з адвокатом Владиславом Добошем

    Адвокат заявляє, що такі дії слідчих є прямим порушенням права на захист

    Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

    Про це він розповів у відео на своїй сторінці у Facebook.

    «Я за 10 хвилин до 17-ї години отримав на електронну пошту від Бирка (слідчий Василь Бирко. – Ред.) повідомлення про те, що сьогодні (2 січня. – Ред.) о 18-й годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не дали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент», - сказав адвокат.

    Він заявив, що вважає дії слідчих незаконними. «Слідчий експеримент - я тільки «за» проводити, бо я про нього клопотав. Але все має бути проведено правильно», – зазначив Добош.

    Адвокат також наполягає, що експеримент потрібно проводити о 2:40, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.

    Адвокат вважає, що такі дії слідчих є прямим порушенням права на захист.

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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