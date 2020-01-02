Справа Шеремета: адвокату Кузьменко повідомили про слідчий експеримент за годину до нього (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Кузьменко з адвокатом Владиславом Добошем

Адвокат заявляє, що такі дії слідчих є прямим порушенням права на захист

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

Про це він розповів у відео на своїй сторінці у Facebook.

«Я за 10 хвилин до 17-ї години отримав на електронну пошту від Бирка (слідчий Василь Бирко. – Ред.) повідомлення про те, що сьогодні (2 січня. – Ред.) о 18-й годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не дали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент», - сказав адвокат.

Він заявив, що вважає дії слідчих незаконними. «Слідчий експеримент - я тільки «за» проводити, бо я про нього клопотав. Але все має бути проведено правильно», – зазначив Добош.

Адвокат також наполягає, що експеримент потрібно проводити о 2:40, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.

Адвокат вважає, що такі дії слідчих є прямим порушенням права на захист.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.