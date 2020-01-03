Вбивство Шеремета: адвокат розповів, чому Дугарь відмовилася від слідчого експерименту



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Адвокат заявив, що на всі виклики слідчого Дугарь з'являлася

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський заявив, що не вважає доречною участь підозрюваної в проведенні слідчого експерименту.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Слідчий експеримент - це лише додатковий доказ, який має підтвердити якісь обставини, які вже встановлені конкретними доказами, так? Сильними доказами. Натомість вони хочуть проводити з підозрюваними ці слідчі експерименти, щоб свій слабкий доказ, своє припущення - а на мою думку, свою вигадку - зробити більш сильною. Тому я не бачу доречності участі нашої підзахисної в таких слідчих експериментах», - сказав захисник.

За словами Ореховського, ситуацію з експериментами слідство проводить, зокрема, для того, «щоб додатковий доказ зробити основним».

Адвокат додав, що на всі виклики слідчого Дугарь з'являлася.

Раніше в поліції заявили, що підозрювана Яна Дугарь від дачі показань і проведення слідчого експерименту відмовилася.

Раніше повідомлялося, що адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.