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    Підозрюваний у вбивстві журналіста Веремія: «я невинен, але каюсь»

    Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну перенесли на 23 травня
    Під час засідання Апеляційного суду Києва обвинувачений у вбивстві журналіста Веремія Юрій Крисін покаявся, однак відмовився визнавати свою провину Про це повідомляє «Еспресо». Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну, обвинуваченого у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану, перенесли на
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    Юрій Крисін
    Юрій Крисін

    Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну перенесли на 23 травня

    Під час засідання Апеляційного суду Києва обвинувачений у вбивстві журналіста Веремія Юрій Крисін покаявся, однак відмовився визнавати свою провину

    Про це повідомляє «Еспресо».

    Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну, обвинуваченого у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану, перенесли на 23 травня.

    Таким чином суд дозволив новим адвокатам обвинуваченого ознайомитись з матеріалами справи. Окрім того суд відмовив у клопотанні стороні захисту щодо розгляду апеляції у закритому режимі.

    Повідомляється, що під час засідання Крисін поводив себе спокійно, під час розмови із суддею не вставав.

    «Вставайте, а то Ви щось надто вільно себе почуваєте», - заявив суддя під час засідання.

    Сам же Крисін висловив каяття, однак заперечив свою провину у вбивстві журналіста Веремія.

    «У скоєному каюсь, але провини не визнаю», - зазначив обвинувачений.

    Нагадаємо, Крисін на засідання 2 травня з'явився без адвокатів.

    Як відомо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

    28 лютого Крисіна виявили в лікарні. Як стверджують активісти, він перебував у дитячому відділені.

    1 березня розгляд апеляційної скарги прокурора про рішення Шевченківського суду щодо Юрія Крисіна у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія перенесли на 19 березня. Ані Юрій Крисін, ані його захист на суд не з’явилися.

    29 березня Дарницький райсуд Києва, в якому відбулось підготовче засідання у справі, щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014, задовольнив клопотання прокуратури, щодо обрання одному з обвинувачених Юрію Крисіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.

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