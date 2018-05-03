Підозрюваний у вбивстві журналіста Веремія: «я невинен, але каюсь»
- Сьогодні, 00:16
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Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну перенесли на 23 травня
Під час засідання Апеляційного суду Києва обвинувачений у вбивстві журналіста Веремія Юрій Крисін покаявся, однак відмовився визнавати свою провину
Про це повідомляє «Еспресо».
Розгляд апеляційної скарги на вирок Юрію Крисіну, обвинуваченого у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану, перенесли на 23 травня.
Таким чином суд дозволив новим адвокатам обвинуваченого ознайомитись з матеріалами справи. Окрім того суд відмовив у клопотанні стороні захисту щодо розгляду апеляції у закритому режимі.
Повідомляється, що під час засідання Крисін поводив себе спокійно, під час розмови із суддею не вставав.
«Вставайте, а то Ви щось надто вільно себе почуваєте», - заявив суддя під час засідання.
Сам же Крисін висловив каяття, однак заперечив свою провину у вбивстві журналіста Веремія.
«У скоєному каюсь, але провини не визнаю», - зазначив обвинувачений.
Нагадаємо, Крисін на засідання 2 травня з'явився без адвокатів.
Як відомо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
28 лютого Крисіна виявили в лікарні. Як стверджують активісти, він перебував у дитячому відділені.
1 березня розгляд апеляційної скарги прокурора про рішення Шевченківського суду щодо Юрія Крисіна у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія перенесли на 19 березня. Ані Юрій Крисін, ані його захист на суд не з’явилися.
29 березня Дарницький райсуд Києва, в якому відбулось підготовче засідання у справі, щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014, задовольнив клопотання прокуратури, щодо обрання одному з обвинувачених Юрію Крисіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.
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