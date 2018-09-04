Підозрюваного у вбивстві вченого Шитюка арештували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий за вбивство

Судове засідання проходило у закритому режимі

Суд у Миколаєві 4 вересня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив прес-секретар Центрального райсуду міста Миколаєва Володимир Діденко.

«Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати підозрюваному у вбивстві Шитюка запобіжний захід у виді тримання під вартою до 31 жовтня», - сказав Діденко.

Він зауважив, що судове засідання здійснювалось у закритому режимі, оскільки в матеріалах містяться відомості про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність підозрюваного і потерпілого.

Нагадаємо, 1 вересня у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені В.А. Сухомлинського Миколу Шитюка.

Професор Микола Шитюк був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових робіт, опублікованих як в нашій країні, так і за кордоном.

2 вересня поліція Миколаївської області повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві Шитюка. За інформацією поліції, 24-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і був дальнім родичем Шитюка.

Джерело: Укрінформ