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    Підозрюваного у вбивстві вченого Шитюка арештували

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    <span>Затриманий за вбивство</span> - Підозрюваного у вбивстві вченого Шитюка арештували
    Затриманий за вбивство

    Судове засідання проходило у закритому режимі

    Суд у Миколаєві 4 вересня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

    Про це повідомив прес-секретар Центрального райсуду міста Миколаєва Володимир Діденко.

    «Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати підозрюваному у вбивстві Шитюка запобіжний захід у виді тримання під вартою до 31 жовтня», - сказав Діденко.

    Він зауважив, що судове засідання здійснювалось у закритому режимі, оскільки в матеріалах містяться відомості про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність підозрюваного і потерпілого.

    Нагадаємо, 1 вересня у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені В.А. Сухомлинського Миколу Шитюка.

    Професор Микола Шитюк був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових робіт, опублікованих як в нашій країні, так і за кордоном.

    2 вересня поліція Миколаївської області повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві Шитюка. За інформацією поліції, 24-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і був дальнім родичем Шитюка.

    Джерело: Укрінформ

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