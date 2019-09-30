«Підпали друга». На Черкащині дівчинка потрапила в лікарню через нову дитячу гру



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Експерти зафіксували нову хвилю пропаганди насильства в інтернеті, де знову створюються групи з депресивним контентом

У Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з опіками через нову небезпечну гру «Підпали друга». Про це повідомив речник управління Державної служби України з НС у Черкаській області Костянтин Проценко у Facebook.

Так, зі слів прессекретаря, експерти зафіксували нову хвилю пропаганди насильства в інтернеті, де знову створюються групи з депресивним контентом.

«28 вересня до опікового відділення 1-ої міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба, було госпіталізовано 11-річну дівчинку. Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив її 10-річний брат. За попередніми даними, діти грали у гру «Підпали друга». Такий смертельно небезпечний флешмоб має назву #Firechallenge, та стає все більше популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів», - написав Проценко.

За його словами, свідком події став випадковий перехожий. Йому вдалося вчасно ліквідувати полум’я, яке охопило одяг та тіло дівчинки.

До слова, напередодні у Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку. Є припущення, що смерть наступила через удар струмом від телефону,