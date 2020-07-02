Підполковник СБУ вимагав $250 тисяч за приховування деталей смерті нардепа



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Підполковник СБУ вимагав $250 тисяч за приховування деталей смерті нардепа Фото: ДБР

Підполковник СБУ загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів. Група вимагала плату за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби розслідувань.

Як зазначили правоохоронці, до складу групи входили не менше чотирьох осіб. Очолював її заступник одного з відділів управління СБУ в Одеській області.

«За даними слідства, працівник СБУ організував і керував діяльністю злочинного угруповання, члени якої протягом травня 2020 вимагали від громадянина кошти в сумі 250 тисяч доларів за нерозголошення відомостей про обставини смерті одного з народних депутатів України, які можуть йому нашкодити. У разі відмови від надання коштів, члени угруповання погрожували потерпілому застосувати до нього і його близьких родичів насильство», - повідомили в ГБР.

Підполковника СБУ повідомили про підозру у ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою). Вирішується питання про взяття підозрюваного під варту і відсторонення від займаної посади. Йому загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зараз проводяться обшуки за місцями проживання фігурантів справи і в приміщенні управління СБУ в Одеській області.

Ім'я народного депутата, про якого йдеться в повідомленні правоохоронців невідомо.