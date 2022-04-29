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    Близько 23 тис. рашистів: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога

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    За добу військові ліквілдували близько 200 військовослужбовців противника - Близько 23 тис. рашистів: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
    За добу військові ліквілдували близько 200 військовослужбовців противника
    фото: Міноборони

    Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку

    Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських терористичних військ за 64 дні повномасштабної війни.

    За добу підтверджено зокрема знищення 200 військовослужбовців противника, 16 танків, 29 бронемашин і один засіб ППО.

    Отже, за даними Генштабу втрати ворога складають:

    • особового складу – близько 23000 (+200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 986 (+16) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
    • артилерійських систем – 435 (+4) од,
    • РСЗВ – 151 (+0) од,
    • засоби ППО – 73 (+1) од,
    • літаків – 189 (+2) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки – 1695 (+7) од,
    • кораблі /катери – 8 (+0) од,
    • цистерн з ПММ – 76 (+0),
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14).
    • спеціальна техніка – 31 (+0).
    • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються.

    фото: Генштаб

    фото: Генштаб

    Додамо, що вчора окупанти втратили залізничний зв’язок із Кримом: підірвано міст.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Близько 23 тис. рашистів: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога