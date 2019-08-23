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    Підрозділи Нацгвардії виведуть з Донбасу в 2020 році

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    Підрозділи Нацгвардії виведуть з Донбасу в 2020 році

    Національну гвардію більше не залучатимуть до завдань на Донбасі

    Нацгвардія почне виводити з Донбасу підрозділи з охорони громадського порядку з початку 2020 року. Про це під час засідання колегії МВС у п'ятницю, 23 серпня, повідомив командувач Нацгвардії Микола Балан.

    За його словами, одним з проблемних питань є залучення військових Нацгвардії до охорони громадського порядку.

    Для вирішення цього питання з початку 2020 року до виконання бойових і службово-бойових завдань у районі проведення ООС будуть залучатися винятково частини оперативного призначення й окремі підрозділи спецназу і розвідки.

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    Підрозділи Нацгвардії з охорони громадського порядку, конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних будуть виведені в пункти постійної дислокації для виконання завдань за своїм призначенням.

    Як повідомлялося, з 1 серпня в Україні Нацгвардія почала патрулюватиукраїнські міста.

    Принципово, що рішення про залучення гвардійців до патрулювання прийматиме керівник територіального органу поліції. Планування маршрутів патрулювання проводиться в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті.

    Доручення про залучення сил та засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни наприкінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Загалом, на чергування заступили понад 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

    Нагадаємо, у поліції розповіли, як нацгвардійці патрулюватимуть вулиці.

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