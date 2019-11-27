Уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури, яка потрапила у секс-скандал

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

Йдеться про листування Клітіної з пранкером, який називає себе Джокер (він представився особою, наближеною до президента), у ній заступниця міністра інфраструктури каже, що Криклій нібито «відсунув її від Укрзалізниці», бо «вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви і так далі».

Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

«Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю.