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    Уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури, яка потрапила у секс-скандал

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    Олександру&nbsp;<span>Клітіну звільнили за подання Криклія</span> - Уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури, яка потрапила у секс-скандал
    Олександру Клітіну звільнили за подання Криклія

    Клітіну звільнили під час засідання Кабінету міністрів

    Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Нагадаємо, після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

    Йдеться про листування Клітіної з пранкером, який називає себе Джокер (він представився особою, наближеною до президента), у ній заступниця міністра інфраструктури каже, що Криклій нібито «відсунув її від Укрзалізниці», бо «вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви і так далі».

    Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

    «Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

    Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю

    скандал Міністерство інфраструктури уряд ліжко секс
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