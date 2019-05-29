Підтоплення на заході України спадають



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Рівень води на Закарпатті поступово спадає Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області

У Івано-Франківській області рятувальники більше 150 разів виїжджали для надання допомоги через підтоплення

У Закарпатській області станом на 7 год. 29 травня залишаються підтопленими 30 га сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що рівень води на Закарпатті поступово спадає.

З початку робіт підрозділами ДСНС було здійснено 28 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 32 тис. 215 куб м води. 28 травня для відкачування води з колодязів від ДСНС залучалося 4 рятувальника та 1 одиниця техніки.

Станом на 7 год. 29 травня залишаються підтопленими 7 дворогосподарств у 2 населених пунктах області (м. Калуш та с. Перевозець Калушського району).

У Івано-Франківській області також рівень води поступово спадає.

Тут з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 157 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 40 тис. 956 куб м води.

«28 травня для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 23 чоловіки особового складу, 3 мотопомпи та 7 одиниць техніки», - розповіли в прес-службі.

Нагадаємо, внаслідок паводку на Закарпатті загинули хлопчик та чоловік.

За даними Закарпатської ОДА, головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма.