Підтримка Російської церкви серед патріархатів існує лише на словах - експерт



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Ніхто з Константинополем, окрім Москви, не розірвав євхаристичне єднання

«Йдеться не про дієву підтримку, а про підтримку на рівні риторики, що за собою не тягне ніяких дій», - зазначив релігієзнавець

Російську православну церкву (РПЦ) у світі підтримують лише на словах. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой у коментарі УНН.

За словами експерта, не можна говорити про підтримку позиції РПЦ. «Тут йдеться не про дієву підтримку, а про підтримку на рівні риторики. Оголошення якихось заяв, якихось звернень, що за собою не тягнуть ніяких дій. Якщо казати стосовно конкретних дій, то ніхто з Константинополем, окрім Москви, не розірвав євхаристичне єднання. Тобто про широку коаліцію на підтримку Москви ми можемо казати дуже-дуже умовно – лише в плані, як церкви висловлюють своє глибоке занепокоєння, але не більше», - зазначив релігієзнавець.

Горєвой звернув увагу, що, зокрема, окремі патріархати закликали Константинополь не надавати автокефалію Українській церкві, але робили це в переддень жовтневого засідання Священного синоду, коли рішення про скасування акту 1686 року про передачу Київської метрополії Московському патріархату вже було фактично прийняте. «Таким чином, вони не могли нашкодити зв'язкам із Константинополем, але й засвідчили свою прихильність Москві», - вважає релігієзнавець.

При цьому він додав, що у Вселенському патріархаті знають про настрої в інших церквах.

Нагадаємо, за словами предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату владики Філарета, Томос про автокефалію для України підтримає 12 з 15 православних церков в світі, Позицію РПЦ будуть займати всього три церкви (Антиохійська, Сербська і Болгарська, а також, можливо, Грузинська).

Як повідомлялося, у Стамбулі 27-29 листопада відбудеться Синод Вселенського патріархату, під час якого затвердять текст Томосу для Православної церкви в Україні.

Об'єднавчий собор українських православних церков, як повідомила прес-служба Вселенського патріархату, відбудеться в грудні цього року.