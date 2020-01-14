Пікет під Конституційним судом: активісти проти запровадження обігу землі без референдуму



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Фото: Інформатор

Активісти наголошують, що 14 січня - останній день, коли КСУ повинен дати відповідь на звернення депутатів.

Пікет під Конституційним судом: активісти проти запровадження обігу землі без референдуму

Під Конституційним судом проходить пікет щодо законності запровадження обігу землі без референдуму. Про це йдеться у повідомленні Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Facebook.

«14 січня о 8:30 пікетуємо Конституційний суд (вул. Жилянська, 14) щодо законності запровадження обігу землі без референдуму», - йдеться у дописі.

У повідомленні наголошується, що 14 січня - останній день, коли КСУ повинен дати відповідь на звернення депутатів.

Як повідомлялось, Аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. Про це повідомив голова комітету Микола Сольський. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Сольський також підкреслив, що в законопроєкті до другого читання враховано, що допуск іноземців можливий тільки після прийняття такого рішення на референдумі.

Голова комітету також зазначив, що в доопрацьованому до другого читання законопроекті про ринок землі, навіть за умови проведення референдуму, забороняється купувати землю юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора.

Також, згідно із запропонованим до другого читання законопроектом про ринок землі, ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їхню грошову оцінку. Зокрема під час презентації законопроекту до другого читання озвучено, що, за даними Держгеокадастру з нормативної грошової оцінки сільгоспугідь, середнє значення НДО (нормативно грошова оцінка. - ред.) ріллі в Україні становить 27 499,72 гривні. Зокрема, в залежності від регіону, НДО коливається від 21 411 гривень у Житомирській області до 33 646 гривень у Черкаській.

Обмеження для покупки землі в одні руки в рамках законопроекту про ринок землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів.

Після запуску ринку землі в Україні, згідно з документом, купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.