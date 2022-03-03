Піратство, тероризм і розстріл цивільних. Чим насправді займаються російські моряки

У відповідь на погрози росіяни постійно чують від українців прокльони та традиційні вже побажання йти відомим курсом – на #уй

Російські пірати погрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке користується правом мирного проходу

Державна прикордонна служба Україна зробила заяву щодо діяльності ВМФ РФ.

«Ні краплі честі – ВМФ РФ займається піратством, тероризмом, розстрілом цивільних

Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні «Banglar Samriddhi», що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж «HELT».

При цьому судно «HELT» росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці в цивільні об’єкти не стріляють», – заявляє ДПСУ.

Учора через відкритий канал з безпеки судноплавства кораблі ВМФ РФ неодноразово диктували незаконні вимоги та погрози. Так російський військовий корабель оголошує заборону стоянки на зовнішньому рейді українських чорноморських портів від Дунаю до Скадовська. При чому зчитує їх назви з застарілих навігаційних карт, де ще недекомунізований Іллічівськ, замість Чорноморська, порт Південний ще Южний, а Залізний Порт замість тихого курортного містечка вимальовується індустріальним монстром зі своїм рейдом.

Російські військові пірати відкрито погрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке користується правом мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою.

Прикриваючись цивільними суднами, які захоплені в заручники, і намагаючись використати їх живим щитом, військово-морський флот росії намагається підступно підкрадатися до українського узбережжя. Так, за тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники 4 судна, одне з яких танкер «Афіна» під погрозами застосування зброї змусили вийти з територіальних вод Румунії – країни NATO.

Час від часу росіяни під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна. З початку війни вони влучили в 4 іноземних судна (є вбиті і поранені). В прилеглій зоні України продовжує палати танкер «MILLENNIUM SPIRIT»із 600 тоннами дизпалива. В танкер 25 лютого влучила російська ракета. Поранений екіпаж був евакуйований морською пошуково-рятувальною службою України. ВМФ РФ не дає можливості загасити пожежу та недопустити екологічної катастрофи через розлив пального.

«Варто зауважити, що міжнародна морська спільнота уже сприймає російських військових моряків на рівні, а то й гірше за сомалійських піратів, а у відповідь на погрози росіяни постійно чують прокльони та традиційні вже побажання йти відомим курсом – на #уй», – наголосили в ДПСУ.