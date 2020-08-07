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    Після доби затишшя окупанти вночі двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил

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    Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали - Після доби затишшя окупанти вночі двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил
    Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали

    Ворожі провокації від початку доби відмічено у районі населених пунктів Новолуганське та Шуми

    У четвер, 6 серпня, на Донбасі не збуло зафіксовано обстрілів з боку противника. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що ситуація в районі на фронті залишається повністю контрольованою Збройними силами України.

    Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації два рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів.

    «Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться у звіті.

    У штабі нагадали, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України.

    Напередодні повідомлялося, що місія ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень за добу.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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