Після доби затишшя окупанти вночі двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил
Ворожі провокації від початку доби відмічено у районі населених пунктів Новолуганське та Шуми
У четвер, 6 серпня, на Донбасі не збуло зафіксовано обстрілів з боку противника. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що ситуація в районі на фронті залишається повністю контрольованою Збройними силами України.
Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації два рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів.
«Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться у звіті.
У штабі нагадали, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України.
Напередодні повідомлялося, що місія ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень за добу.