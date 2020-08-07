Місія ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень за добу



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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року

Всього з початку останнього перемир'я ОБСЄ зафіксувала 251 порушення режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вперше не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За останню добу жодного порушення не було ні в Донецькій, ні в Луганській областях.

Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ, опублікованому ввечері 6 серпня.

«Вперше з тих пір, як Місія почала систематичний збір даних, за звітний період вона не зафіксувала порушень режиму припинення вогню як в Донецькій, так і в Луганській областях», – йдеться в звіті.

Також наголошується, що днем раніше спостерігачі зафіксували три порушення в Донецькій області і два – в Луганській.

Всього з початку останнього перемир'я СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення режиму припинення вогню.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

До слова, п’ять українських захисників, які загинули на Донбасі, нагороджені орденами «За мужність».