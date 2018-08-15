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    Після інциденту з авто біля британського парламенту поліція провела обшуки

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    Після інциденту з авто біля британського парламенту поліція провела обшуки

    За кермом автомобіля, який врізався у велосипедистів та пішоходів, був 29-річний виходець із іншої країни

    Британська поліція провела обшуки у двох містах після наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Лондона, що розглядається як спроба теракту.

    Про це повідомляє ВВС.

    Обшуки відбулися у двох приміщеннях у Бірмінгемі та житловому районі Ноттінгема.

    Про результати обшуків поліція не повідомляє.

    Як відомо, водія автомобіля затримали на місці інциденту. За кермом був 29-річний чоловік, громадянин Британії, але виходець із іншої країни.

    За попередніми даними, він не був відомий розвідці МІ5 чи управлінню поліції по боротьбі з тероризмом. У машині, крім водія, нікого не було, зброї також не знайшли.

    «Враховуючи те, що це, схоже, навмисна дія, враховуючи метод і це знакове місце, ми розглядаємо це як терористичний інцидент», - заявив голова антитерористичного підрозділу британської поліції.

    Підозрюваний перебуває від арештом, але поліція заявляє, що він не співпрацює зі слідчими.

    Нагадаємо, автомобіль врізався у велосипедистів і пішоходів близько 7:30 ранку у вівторок, 14 серпня, а потім протаранив захисний бар'єр біля парламенту.

    Двох людей доставили до лікарні, але після надання медичної дороги їх відпустили. Третьому постраждалому з незначними травмами надали допомогу на місці.

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