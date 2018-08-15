Після інциденту з авто біля британського парламенту поліція провела обшуки
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За кермом автомобіля, який врізався у велосипедистів та пішоходів, був 29-річний виходець із іншої країни
Британська поліція провела обшуки у двох містах після наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Лондона, що розглядається як спроба теракту.
Про це повідомляє ВВС.
Обшуки відбулися у двох приміщеннях у Бірмінгемі та житловому районі Ноттінгема.
Про результати обшуків поліція не повідомляє.
Як відомо, водія автомобіля затримали на місці інциденту. За кермом був 29-річний чоловік, громадянин Британії, але виходець із іншої країни.
За попередніми даними, він не був відомий розвідці МІ5 чи управлінню поліції по боротьбі з тероризмом. У машині, крім водія, нікого не було, зброї також не знайшли.
«Враховуючи те, що це, схоже, навмисна дія, враховуючи метод і це знакове місце, ми розглядаємо це як терористичний інцидент», - заявив голова антитерористичного підрозділу британської поліції.
Підозрюваний перебуває від арештом, але поліція заявляє, що він не співпрацює зі слідчими.
Нагадаємо, автомобіль врізався у велосипедистів і пішоходів близько 7:30 ранку у вівторок, 14 серпня, а потім протаранив захисний бар'єр біля парламенту.
Двох людей доставили до лікарні, але після надання медичної дороги їх відпустили. Третьому постраждалому з незначними травмами надали допомогу на місці.