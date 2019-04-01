Після виборів Нацбанк зміцнив гривню на 30 копійок



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У порівнянні з курсом попереднього дня долар і євро подешевшали на одну копійку

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 2 квітня, встановив офіційний курс на рівні 27,19 грн / долар, зміцнивши таким чином гривню на одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в понеділок, 1 квітня.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2719,0867;

- 100 євро - 3055,1658.

На міжбанку гривня після виборів ще більше зміцнилася. Так, курс національної валюти в понеділок, 1 квітня, зміцнився на 30 коп. - до 27,01 UAH / USD. За словами учасників міжбанку, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,23 UAH / USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 27,08-27,12 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 26,98-27,02 UAH / USD.

Також нагадаємо, що суд наклав арешт на активи групи Коломойського.

також зазначимо, що в Україні хочуть запровадити електронну систему в сфері будівництва.