В Україні хочуть запровадити електронну систему в сфері будівництва



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Завдяки електронній системі покупець житла зможе побачити всю актуальну інформацію про об'єкт будівництва

В Україні можуть запровадити Єдину державну електронну систему в сфері будівництва.

Про це на засіданні Комітету з питань права «Українського клубу нерухомості» повідомила Олена Шуляк, керівник сектора Будівництво, член правління Офісу ефективного регулювання.

За її словами, Міністерство регіонального розвитку ініціювало відповідну робочу групу, яка виробила дане рішення.

Шуляк зазначила, що Єдина державна система в сфері будівництва буде складатися з трьох частин.

Перша частина - це «електронний кабінет», друга - «Реєстр будівельної діяльності», де буде оброблятися і зберігатися вся технологічна інформація, а третя - відкрита частина для громадськості «Публічний портал», де можна буде ознайомитись з усією інформацією, що міститься в реєстрі.

«Дана система, по суті, «прибере» пряме спілкування забудовника і чиновника, що призведе до більш прозорої діяльності, наприклад, Державної архітектурно-будівельної інспекції. Громадськість буде бачити терміни розгляду документів, підстави для відмов у видачі дозволу на проведення будівельних робіт. Електронний кабінет також дозволить забудовнику без праці і бюрократичних зволікань, за необхідності, оскаржити будь-яке рішення держорганів», - розповіла вона.

На її думку, завдяки Єдиній державній електронній системі покупець житла зможе побачити всю актуальну інформацію про об'єкт будівництва, починаючи від отримання забудовником містобудівних умов і обмежень аж до введення об'єкта в експлуатацію.

Експерт також повідомила, що впровадити цю систему можна в найкоротші терміни, якщо буде політична воля як Міністерства регіонального розвитку, так і народних депутатів.

Електронна система прописана в проекті Закону України № 7085 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування», який включено до порядку денного VIII сесії Верховної Ради. Друге читання даного законопроекту заплановано на квітень-травень.

Передбачається, що після прийняття законопроекту електронна система буде запущена в 2 етапи: протягом 1 року запрацюють функції, пов'язані з експертизою проектної документації, отримання різного роду сертифікатів, проведення техінвентаризації та ін., а другий етап - отримання вихідних даних, містобудівних умов і обмежень, технічних умов - буде запущений протягом 2 років.

У свою чергу керуючий партнер «Українського клубу нерухомості» Ольга Соловей зазначила, що питання прозорості є одним з найбільш насущних для розвитку ринку будівництва житла.

Посилаючись на дані компанії Monitor.Estate, експерт повідомила, що на сьогоднішній день сумарно в Києві, Київській області, Львові та Одесі близько 16% ЖК будуються без дозволів на будівельні роботи, близько 33% житлових комплексів в цих регіонах будується без ліцензій на будівельні роботи, а більш ніж 39% ЖК будуються на землях, не призначених під житлове будівництво.