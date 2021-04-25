  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Після заяви Путіна в Росії перевірять всі підручнки історії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Путін виступає з посланням до Федеральних зборів - Після заяви Путіна в Росії перевірять всі підручнки історії
    Володимир Путін виступає з посланням до Федеральних зборів
    Фото з відкритих джерел

    Російський президент вважає, що у школах недостатньо вивчають Сталінградську битву

    Міністр освіти Російської Федерації Сергій Кравцов повідомив сьогодні про намір провести повний аналіз всіх підручників історії у країні. За інформацією «Коммерсанта», таким чином він відреагував на критику президента Володимира Путіна.

    «Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників», – сказав міністр в ефірі «Росії-1». Перед цим Путін в рамках послання Федеральним зборам назвав «дивним» той, що в деяких підручниках немає інформації про Сталінградську битву.

    «До сих пір ще, знаєте, відкриваю деякі шкільні підручники, з подивом дивлюся, що там написано, як ніби не про нас. Хто пише, хто пропускає такі навчальні посібники? Просто дивно! Все що завгодно там написано, і про «другий фронт», тільки про Сталінградську битву нічого не сказано», – сказав російський президент.

    При цьому раніше російське Міносвіти схвалило шкільний підручник з історії під редакцією помічника президента Російської Федерації, колишнього міністра культури Володимира Мединського. Після оголошення послання помічник президента повідомив, що був розроблений історико-культурний стандарт і нові видання будуть обов'язково містити «все що потрібно, про Сталінградську битву».

    Раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України через позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

    Читайте також:

    Теги: Росія суд історія міністр Путін українці президент Андрій Портнов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies