Після заяви Путіна в Росії перевірять всі підручнки історії

Російський президент вважає, що у школах недостатньо вивчають Сталінградську битву

Міністр освіти Російської Федерації Сергій Кравцов повідомив сьогодні про намір провести повний аналіз всіх підручників історії у країні. За інформацією «Коммерсанта», таким чином він відреагував на критику президента Володимира Путіна.

«Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників», – сказав міністр в ефірі «Росії-1». Перед цим Путін в рамках послання Федеральним зборам назвав «дивним» той, що в деяких підручниках немає інформації про Сталінградську битву.

«До сих пір ще, знаєте, відкриваю деякі шкільні підручники, з подивом дивлюся, що там написано, як ніби не про нас. Хто пише, хто пропускає такі навчальні посібники? Просто дивно! Все що завгодно там написано, і про «другий фронт», тільки про Сталінградську битву нічого не сказано», – сказав російський президент.

При цьому раніше російське Міносвіти схвалило шкільний підручник з історії під редакцією помічника президента Російської Федерації, колишнього міністра культури Володимира Мединського. Після оголошення послання помічник президента повідомив, що був розроблений історико-культурний стандарт і нові видання будуть обов'язково містити «все що потрібно, про Сталінградську битву».

Раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України через позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.