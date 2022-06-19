Націлені 28 «Калібрів». Ворог переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі
28 російських ракет типу «Калібр» готові до запуску на надводних ракетних кораблях та підводних човнах
Ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
«Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот», – повідомило командування.
Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на двох надводних ракетних кораблях та трьох підводних човнах.
«Також на виконанні бойових завдань перебувають 3 великих десантних кораблі», – повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Додали, що ситуація в зоні їхньої відповідальності стабільно напружена. Зокрема російські окупанти:
- укріплялися на зайнятих рубежах, звірствували й мародерствували в окупованих населених пунктах, скиглили і скаржились у розмовах з рідними, що не мають сил, мотивації і перспектив на цій війні;
- дотримувались тактики повітряних і ракетних ударів, артилерійсько-мінометних обстрілів;
- гелікоптером намагались атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувались.
«Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, будьте свідомі і відповідальні, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, не піддаючись паніці й провокаціям. За нами наша Україна, з нами правда, а попереду – Перемога!», – йдеться у повідомленні.
До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.