Націлені 28 «Калібрів». Ворог переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі

28 російських ракет типу «Калібр» готові до запуску на надводних ракетних кораблях та підводних човнах

Ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

«Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот», – повідомило командування.

Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на двох надводних ракетних кораблях та трьох підводних човнах.

«Також на виконанні бойових завдань перебувають 3 великих десантних кораблі», – повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Додали, що ситуація в зоні їхньої відповідальності стабільно напружена. Зокрема російські окупанти:

укріплялися на зайнятих рубежах, звірствували й мародерствували в окупованих населених пунктах, скиглили і скаржились у розмовах з рідними, що не мають сил, мотивації і перспектив на цій війні;

дотримувались тактики повітряних і ракетних ударів, артилерійсько-мінометних обстрілів;

гелікоптером намагались атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувались.

«Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, будьте свідомі і відповідальні, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, не піддаючись паніці й провокаціям. За нами наша Україна, з нами правда, а попереду – Перемога!», – йдеться у повідомленні.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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