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    Новини

    Націлені 28 «Калібрів». Ворог переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі

    У Чорному морі ворог переформатовує корабельне угруповання - Націлені 28 «Калібрів». Ворог переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі
    У Чорному морі ворог переформатовує корабельне угруповання
    фото з відкритих джерел

    28 російських ракет типу «Калібр» готові до запуску на надводних ракетних кораблях та підводних човнах

    Ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

    «Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот», – повідомило командування.

    Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на двох надводних ракетних кораблях та трьох підводних човнах.

    «Також на виконанні бойових завдань перебувають 3 великих десантних кораблі», – повідомили в оперативному командуванні «Південь».

    Додали, що ситуація в зоні їхньої відповідальності стабільно напружена. Зокрема російські окупанти:

    • укріплялися на зайнятих рубежах, звірствували й мародерствували в окупованих населених пунктах, скиглили і скаржились у розмовах з рідними, що не мають сил, мотивації і перспектив на цій війні;
    • дотримувались тактики повітряних і ракетних ударів, артилерійсько-мінометних обстрілів;
    • гелікоптером намагались атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувались.

    «Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, будьте свідомі і відповідальні, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, не піддаючись паніці й провокаціям. За нами наша Україна, з нами правда, а попереду – Перемога!», – йдеться у повідомленні.

    До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна боєприпаси озброєння окупація флот #stoprussia
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    Націлені 28 «Калібрів». Ворог переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі