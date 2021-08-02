Bloomberg: Берлін не зупинить «Північний потік-2», навіть якщо він стане зброєю РФ

У Німеччині планують у разі загострення ситуації застосувати санкції замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією

Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу «Північний потік-2», навіть якщо Росія спробує його використовувати як геополітичну зброю. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у разі агресивних дій Росії Німеччина зосередиться на більш широких санкціях на рівні Європейського Союзу. Це більш складний шлях для заходів у відповідь, заявили співрозмовники видання.

Так у Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією, пише Bloomberg.

На думку журналістів, швидше за все позиція Берліна в цьому питанні не зміниться навіть після відставки канцлера Німеччини Ангели Меркель після виборів 26 вересня. Повідомляється, що проєкт російського трубопроводу підтримує весь політичний спектр країни, крім партії «Союз 90/Зелені».

Як відомо, «Газпром» вже знизив закачування газу в найбільші сховища Європи.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

Нагадаємо, що глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».

Тим часом російська монополія «Газпром» створює штучний дефіцит газу в Європі, протягом чотирьох місяців поспіль не контрактуючи додаткових обсягів постачання. Можливі причини такої поведінки – полегшити сертифікацію газогону на тлі спровокованої на континенті енергетичної кризи.