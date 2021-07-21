У Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2»

За словами сенатора Ріша, угода щодо газопроводу була укладена без участі і згоди ключових союзників, таких як Україна і Польща

Угода між США і Німеччиною щодо добудови «Північного потоку-2» повна обіцянок і запевнень, але мало що пропонує щодо заходів по усуненню ключових загроз нацбезпеці, які газопровід несе для інтересів США і їх союзників в Європі. Про це заявив заступник голови комітету Сенату США з міжнародних відносин республіканець Джим Ріш.

За словами сенатора, угода щодо газопроводу була укладена без участі і згоди ключових союзників, таких як Україна і Польща, і «не гарантує будь-яких конкретних наслідків, якщо Росія використає «Північний потік-2» як свою геополітичну зброю.

«США і ФРН не повинні визначати енергетичну безпеку іншої країни без її внеску», – вважає сенатор від штату Айдахо.

«Жоден член Конгресу не підтримує завершення будівництва цього трубопроводу, і готовність адміністрації дозволити Росії і Німеччині завершити його будівництво підриває двопартійність, необхідну в цьому важливому питанні безпеки», – зазначив Ріш.

Він запевнив, що продовжить роботу з сенаторами від обох партій США щодо введення «істотних заходів щодо цього згубного російського проєкту» до його запуску.

«Конгрес США повинен діяти там, де не впоралася адміністрація (президента Джо Байдена)», –підкреслив сенатор-республіканець.

Ріш повідомив, що 11 серпня буде оприлюднено чергову доповідь з PEESA (закону про захист європейської енергетичної безпеки) і «адміністрація Байдена повинна буде надати письмове обгрунтування того, чому продовжувати відмовлятися від санкцій – в національних інтересах США».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США просять Україну не критикувати угоду щодо «Північного потоку-2». Також Вашингтон начебто попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо «Північного потоку-2». За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня.

США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження запровадять, якщо Москва використає газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ використовуватиме «Північний потік-2» для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва.

Крім того, Берлін має закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

Нагадаємо, будівництво газопроводу в обхід України планують завершити вже у серпні. Його спорудження призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Джерело: Гордон