Дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2»

Країни опублікували спальну заяву і закликали посилити обороноздатність України

Голови комітетів у закордонних справах парламентів зі США, Естонії, Чеської Республіки, Ірландії, Латвії, Польщі, України, Великої Британії та Литви оприлюднили спільну заяву, в якій закликали зупинити будівництво «Північного потоку-2». Про це у вівторок, 2 липня, повідомляється на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

«Ми розглядаємо «Північний потік-2» як геополітичний проєкт, спрямований на розширення впливу Росії в Європі за рахунок домінування на енергетичному ринку», – висловилися заявники.

На їхнє переконання, завершення будівництва трубопроводу «посилить вплив російського газу на енергетичний баланс Європи, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС і США, а також поставить під загрозу і без того хитку безпеку і суверенітет України».

«Більш того, завершення проєкту дасть Росії ще один інструмент тиску і шантажу на Україну, яка продовжує стикатися з жорстокою агресією Росії і військовою окупацією своїх територій через свій проєвропейський вибір», – вказали очільники комітетів у закордонних справах парламентів дев'яти держав.

Автори нагадали, що через російську агресію загинуло понад 14 тисяч українців, і «щотижня збільшується кількість українських солдатів, які віддають свої життя, захищаючи свою батьківщину і всю Європу. ЄС і США повинні працювати разом, щоб посилити тиск на Кремль для боротьби з агресією в Україні».

Політики також закликали НАТО взяти на себе зобов'язання щодо посилення стримування, особливо на східному фланзі від Балтійського до Чорного моря.

«Ми також повинні взяти на себе зобов'язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу в альянс НАТО, якщо Україна проведе необхідні реформи і буде відповідати стандартам членства в НАТО. Щоб консолідувати зусилля українського уряду щодо перетворення, а також демократію і права людини в регіоні, ми закликаємо узгодити перспективу членства в Європейському Союзі для України», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

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