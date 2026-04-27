Вундеркінд «Баварії» пропустить перший півфінал Ліги чемпіонів

Леннарт Карл став відкриттям сезону в складі «ротен»

Хавбек не встиг повноцінно відновитися

Півзахисник Леннарт Карл не допоможе мюнхенській «Баварії» у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У понеділок 18-річний німець займався за індивідуальною програмою. Окремо від команди тренувався і хавбек Том Бішоф. У лазареті «ротен» залишаються оборонець Рафаел Геррейру та нападник Серж Гнабрі.

Карл не виходив на поле з початку квітня. Через м'язове ушкодження півзахисник пропустив шість матчів «Баварії» у всіх турнірах. Повернення юніора в склад очікують до другого поєдинку проти ПСЖ 6 травня.

У нинішньому сезоні Карл провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу дебютант записав дев'ять голів і сім результативних передач. У березні він провів прем'єрний поєдинок у збірній Німеччини.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

«Баварія» завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

