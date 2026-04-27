Вундеркінд «Баварії» пропустить перший півфінал Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Леннарт Карл став відкриттям сезону в складі «ротен»
фото: Reuters

Хавбек не встиг повноцінно відновитися

Півзахисник Леннарт Карл не допоможе мюнхенській «Баварії» у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У понеділок 18-річний німець займався за індивідуальною програмою. Окремо від команди тренувався і хавбек Том Бішоф. У лазареті «ротен» залишаються оборонець Рафаел Геррейру та нападник Серж Гнабрі.

Карл не виходив на поле з початку квітня. Через м'язове ушкодження півзахисник пропустив шість матчів «Баварії» у всіх турнірах. Повернення юніора в склад очікують до другого поєдинку проти ПСЖ 6 травня.

У нинішньому сезоні Карл провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу дебютант записав дев'ять голів і сім результативних передач. У березні він провів прем'єрний поєдинок у збірній Німеччини.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

«Баварія» завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, ексоборонець «Баварії» Данте завершить кар'єру в 42 роки. Проте, йти з футболу ветеран не збирається. Натомість він перейде на тренерську роботу та розпочне заняття новим ремеслом із «Баварії» II.

Нагадаємо, капітан «Баварії» Мануель Ноєр повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини. Голкіпер став співрекордсменом турніру. За кількістю титулів (13) він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера.

