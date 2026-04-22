Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кріштіану Роналду-молодший незабаром може зіграти пліч-о-пліч із батьком
фото: beIN Sports

Гранд розгляне можливість залучення первістка легенди до першої команди

Аравійський «Аль-Наср» вивчає доцільність переведення Кріштіану Роналду-молодшого до основи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Нащадку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в червні виповниться 16 років. Керівництво «Аль-Насра» може залучити юного футболіста щонайменше до тренувань першої команди. Наразі він виступає за команду U-17.

Роналду-молодший змінював академії паралельно з переходами батька. Він перебував у структурі туринського «Ювентуса», англійського «Манчестер Юнайтед», а в 2023 році приєднався до «Аль-Насра». Восени торік талант дебютував у збірній Португалії U-16.

Контракт Роналду-старшого з «Аль-Насром» чинний до літа 2027 року. Потенційно батько та син можуть зіграти разом у наступному сезоні аравійської Про-Ліги. Наразі нащадок легенди грає на обох флангах атаки, як і батько на зорі кар'єри.

До слова, раніше Роналду-старший з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії. Аравійський гранд впевнено переграв еміратський «Аль-Васл» (4:0). Легендарний португалець відкрив рахунок у протистоянні.

Тим часом Роналду-молодший оформив хет-трик за «Аль-Наср» у юнацькому чемпіонаті Саудівської Аравії. Він забезпечив команді непросту перемогу над однолітками з «Аль-Фейхи» (4:3). Зокрема, один м'яч він забив прямим ударом зі штрафного.

 

Теги: Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua