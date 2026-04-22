«Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина

Гранд розгляне можливість залучення первістка легенди до першої команди

Аравійський «Аль-Наср» вивчає доцільність переведення Кріштіану Роналду-молодшого до основи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Нащадку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в червні виповниться 16 років. Керівництво «Аль-Насра» може залучити юного футболіста щонайменше до тренувань першої команди. Наразі він виступає за команду U-17.

Роналду-молодший змінював академії паралельно з переходами батька. Він перебував у структурі туринського «Ювентуса», англійського «Манчестер Юнайтед», а в 2023 році приєднався до «Аль-Насра». Восени торік талант дебютував у збірній Португалії U-16.

Контракт Роналду-старшого з «Аль-Насром» чинний до літа 2027 року. Потенційно батько та син можуть зіграти разом у наступному сезоні аравійської Про-Ліги. Наразі нащадок легенди грає на обох флангах атаки, як і батько на зорі кар'єри.

До слова, раніше Роналду-старший з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії. Аравійський гранд впевнено переграв еміратський «Аль-Васл» (4:0). Легендарний португалець відкрив рахунок у протистоянні.

Тим часом Роналду-молодший оформив хет-трик за «Аль-Наср» у юнацькому чемпіонаті Саудівської Аравії. Він забезпечив команді непросту перемогу над однолітками з «Аль-Фейхи» (4:3). Зокрема, один м'яч він забив прямим ударом зі штрафного.