Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів

Українець підсолодив гіркоту поразки в черговому турі Ла Ліги

Вінгер збірної України Віктор Циганков забив севільському «Бетісу» в 33-му турі чемпіонату Іспанії та переписав історію «Жирони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transfermarkt.

Хоч каталонці й зазнали поразки (2:3), та українець встановив персональне досягнення. Він оформив ювілейний гол у футболці «червоно-білих» в іспанській першості. Тепер в активі Циганкова 20 м'ячів у складі «Жирони».

За цим показником український вінгер наздогнав старшого колегу за амплуа Роберто Перагона. Той виступав за «червоно-білих» у 2009-2011 роках і оформив 20 голів за 76 матчів. Циганков же витратив на досягнення ювілею 113 поєдинків.

Щоправда, незабаром українець зможе піднятися на кілька щаблів угору. Наступні його орієнтири – ексхавбек Борха Гарсія, нападник Хайме Мата («Расінг»), форвард Хаві Акунья («Торре дель Мар») – оформили по 21 м'ячу. Неподалік і Артем Довбик (24 голи), а рекордсменом клубу залишається ветеран Крістіан Стуані (145).

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.