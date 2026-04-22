Головна Новини
search button user button menu button

Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Циганков залишив слід у літописі «червоно-білих»
фото: EFE

Українець підсолодив гіркоту поразки в черговому турі Ла Ліги

Вінгер збірної України Віктор Циганков забив севільському «Бетісу» в 33-му турі чемпіонату Іспанії та переписав історію «Жирони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transfermarkt.

Хоч каталонці й зазнали поразки (2:3), та українець встановив персональне досягнення. Він оформив ювілейний гол у футболці «червоно-білих» в іспанській першості. Тепер в активі Циганкова 20 м'ячів у складі «Жирони».

За цим показником український вінгер наздогнав старшого колегу за амплуа Роберто Перагона. Той виступав за «червоно-білих» у 2009-2011 роках і оформив 20 голів за 76 матчів. Циганков же витратив на досягнення ювілею 113 поєдинків.

Щоправда, незабаром українець зможе піднятися на кілька щаблів угору. Наступні його орієнтири – ексхавбек Борха Гарсія, нападник Хайме Мата («Расінг»), форвард Хаві Акунья («Торре дель Мар») – оформили по 21 м'ячу. Неподалік і Артем Довбик (24 голи), а рекордсменом клубу залишається ветеран Крістіан Стуані (145).

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона Віктор Циганков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua