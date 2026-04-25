Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції

glavcom.ua
Антон Федорців
Роман Яремчук в обіймах одноклубників
фото: ФК «Ліон»

Українець став одним із ковалів звитяги гранда

Форвард Роман Яремчук допоміг «Ліону» переграти «Осер» (3:1) у 31-му турі французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Нападник збірної України вийшов у старті «ткачів». На полі він провів 77 хвилин. За відведений час Яремчук встиг оформити два м'ячі.

Саме українець відкрив рахунок у протистоянні. «Ліону» пощастило оформити гол ще до екватору першої половини. Абнер виборов м'яч на лівому фланзі та накинув на лінію воротарського, де Яремчук класно зіграв на випередження.

«Осер», однак, відігрався ще до перерви. Повернув бургундців у гру оборонець Діоманде, який зорієнтувався після відскоку в чужому штрафному. Вдруге «ткачів» уперед вивів Толіссо – з меж штрафного він пробив точно в кут.

А закріпив перевагу «Лііона» на 71-й хвилині Яремчук. Цього разу Толіссо взяв на себе роль асистента. Він виконав навіс із правого флангу до центру штрафного, а там українець в падінні ефектно переправив м'яч за лінію.

Гол центрбека «Осера» Око лише підсолодив бургундцям гіркоту поразки. «Ліон» із перемогою в активі підвищив власні шанси на пряму путівку до Ліги чемпіонів. Наразі підопічні Паулу Фонсеки йдуть третіми (57 очок).

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав угоду до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

