Топ-5 футбольних чемпіонатів Європи. Хто з українців здобуде золото

Провідні футбольні чемпіонати Європи вийшли на фінішну пряму

У великій п'ятірці першостей (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) залишалося зіграти від чотирьох до шести турів. Про турнірні розклади там – у матеріалі «Главкома».

Англія

Минулої неділі чемпіонська інтрига в Прем'єр-лізі закрутилася до максимуму. «Манчестер Сіті» в очному поєдинку дотиснув лондонський «Арсенал» (2:1) і наздогнав «канонірів» за втраченими очками. Уже посеред цього тижня підопічні Хосепа Гвардіоли мінімально здолали «Бернлі» та зрівнялися з лондонцями за очками наяву.

На цей момент обидва колективи мають по 70 очок і рівність за першим критерієм для розподілу місць – різницею забитих і пропущених м'ячів (+37). Утім, «золотого матчу» в АПЛ не буде. Якби сезон завершився прямо зараз, то титул дістався би «містянам». Вони й забили більше, а ще мають перевагу над «Арсеналом» в очних поєдинках (перемога та нічия).

Чільна шістка АПЛ інфографіка: Flashscore

Отже, чемпіоном Англії цьогоріч стане команда з більшою кількістю очок і, за потреби, кращою різницею забитих і пропущених. Календар обох претендентів складно назвати прохідним. Непрості суперники чекають і на «Манчестер Сіті», і на команду Мікеля Артети. А поставити підніжку грандам на Туманному Альбіоні завжди було доблестю.

Додатковою перешкодою чемпіонським амбіціям стануть інші турніри. «Містяни» ведуть боротьбу за Кубок Англії, де в цю суботу на них чекатиме півфінал проти «Саутгемптона». Натомість «Арсенал» уже дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Там на «канонірів» чекатиме двоматчеве протистояння з мадридським «Атлетіко». Та цілком вірогідно складеться так, що в гонитві за двома зайцями лондонці не впіймають жодного…

«Манчестер Сіті» «Арсенал» 4 травня, «Евертон» (гостьовий) 25 квітня, «Ньюкасл» (домашній) 9 травня, «Брентфорд» (д) 2 травня, «Фулгем» (д) 17 травня, «Борнмут» (г) 10 травня, «Вест Гем» (г) 22 травня, «Крістал Пелас» (д) 17 травня, «Бернлі» (д) 24 травня, «Астон Вілла» (д) 24 травня, «Крістал Пелас» (г)

Іспанія

Значно менша, ніж в АПЛ, інтрига залишається в Ла Лізі. Формально в чемпіонських перегонах залишаються два колективи. Та «Барселона» змагається не так із мадридським «Реалом», як із власними внутрішніми демонами та проблемами. Ось і вундеркінд «блаугранас» Ламін Ямаль вибув до кінця сезону через травму задньої поверхні стегна. Чималим ударом для каталонців став несподіваний для загалу та несправедливий – в умах футболістів і менеджменту «Барси» – виліт у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Тим не менше, за шість турів до фінішу кампанії команда Гансі Фліка випереджає «Реал» на цілих дев'ять очок. «Вершкових» у другій половині сезону лихоманить. Мадридцям під керівництвом Альваро Арбелоа бракує серійності в результатах. Наприклад, між двома перемогами – над «Алавесом» (2:1) та сусідами з «Атлетіко» (3:2) – «Реал» примудрився програти «Мальорці» (1:2) та розійтися миром із «Жироною» (1:1). Були необов'язкові поразки й раніше – від «Хетафе» (0:1) та «Осасуни» (1:2).

Чільна шістка Ла Ліги інфографіка: Flashscore

Не додав стабільності «вершковим» Андрій Лунін. Українець у середині березня став основним воротарем столичного гранда через серйозну травму Тібо Куртуа. Та замінити бельгійського кіпера в стилі сезону 2023/24 уродженцю Берестина не вдалося. На цьому відрізку Лунін далекий від куражу дворічної давності. Він хоч і не припускається результативних помилок, але змушений виймати м'ячі з власних воріт у кожному поєдинку. А інчас «Реала» рахують дні до повернення Куртуа.

Для завоювання титулу «вершковим» треба перемагати в усіх поєдинках і сподіватися на три осічки «Барселони». Гаразд, одну мадридці зможуть організувати самостійно – на 10 травня заплановане чергове Ель Класіко. Щоправда, грати доведеться на ворожому «Камп Ноу». Поганою новиною для «Реала» став і виліт «Барси» з Ліги чемпіонів, адже тепер каталонці можуть зосередитися на Ла Лізі. Та ще й достроково оформити чемпіонство підопічні Фліка можуть саме в дербі!

«Барселона» «Реал» 25 квітня, «Хетафе» (г) 24 квітня, «Бетіс» (г) 2 травня, «Осасуна» (г) 3 травня, «Еспаньйол» (г) 10 травня, «Реал» (д) 10 травня, «Барселона» (г) 13 травня, «Алавес» (г) 14 травня, «Ов'єдо» (д) 17 травня, «Бетіс» (д) 17 травня, «Севілья» (г) 24 травня, «Валенсія» (г) 24 травня, «Атлетік» (д)

Італія

Ледь жива чемпіонська інтрига в Серії A. Міланський «Інтер» виявився найстабільнішим серед усіх грандів і впевнено рухається до третього титулу за п'ять років. Завадити Крістіан Ківу стати поруч із колишніми керманичами «нерадзуррі» Сімоне Індзагі, Антоніо Конте та Роберто Манчіні (теж брали титул як футболіст і тренер) зможе лише грандіозне диво чи велика трагедія. Та наче якихось горезвісних пророцтв на 2026 рік цивілізація Майя не зробила.

За п'ять турів до кінця кампанії «Інтер» відірвався від кузенів із «Мілана» та «Наполі» на 12 очок. Поруч із цим дуетом і туринський «Ювентус», тож головною інтригою стане, вочевидь, фінальний розподіл місць у четвірці. Хоча амбітний «Комо» та столична «Рома» без українця Артема Довбика так і норовлять застрибнути в останній вагон потяга до Ліги чемпіонів. Зате команді Ківу для завоювання Скудетто достатньо набрати чотири пункти в п'яти поєдинках.

Чільна шістка Серії A інфографіка: Flashscore

«Нерадзуррі» на фінальному відрізку сезону не перетнуться з претендентами на високі місця. Сяким-таким викликом для «Інтера» будуть матчі з міцними середняками – римським «Лаціо» та «Болоньєю». А ось «Торіно», «Парма» та «Верона» можуть сподіватися хіба що на поблажливість без п'яти хвилин чемпіонів Італії. Хоча нічиї з міланцями в цьому сезоні трапляються рідше за поразки – три мирові проти п'яти фіаско.

За такої ситуації доцільніше звернути увагу на графік тріо переслідувачів. Тим більше, вже в прийдешню неділю на шанувальників кальчо чекатиме гучна вивіска – «Мілан» прийме «Юве». Та поки ці двоє чубитимуться, скористатися ситуацією прагнутиме «Наполі». Срібні нагороди за рік після титулу для цієї досі провінційної команди будуть неабияким досягненням. Та й вийти двічі поспіль в основний раунд Ліги чемпіонів не лише приємно, а й прибутково.

«Мілан» «Наполі» «Ювентус» 26 квітня, «Ювентус» (д) 24 квітня, «Кремонезе» (д) 26 квітня, «Мілан» (г) 3 травня, «Сассуоло» (г) 2 травня, «Комо» (г) 3 травня, «Верона» (д) 10 травня, «Аталанта» (д) 11 травня, «Болонья» (д) 9 травня, «Лечче» (г) 17 травня, «Дженоа» (г) 17 травня, «Піза» (г) 17 травня, «Фіорентина» (д) 24 травня, «Кальярі» (д) 24 травня, «Удінезе» (д) 24 травня, «Торіно» (г)

Німеччина

Ще сумніша ситуація для нейтрального вболівальника склалася в Бундеслізі. Минулої неділі мюнхенська «Баварія» забрала титул достроково. Проте, в тамтешній першості зберігається чимало інших інтриг. І хоч і друге місце фактично зарезервувала дортмундська «Боруссія», та на інші дві путівки (потенційно – три) до Ліги чемпіонів аж чотири колективи.

Наразі проміжним лідером у цих перегонах став РБ «Лейпциг». Та «Штутгарт», «Гоффенгайм» і леверкузенський «Баєр» зовсім поруч. Розрив між третьою і шостою сходинкою за чотири тури до кінця чемпіонату – всього сім очок. У протистояннях, зокрема й між особою, ці чотири колективи визначатимуть долю путівок у головний єврокубок, найімовірніше, до останнього. Цілком вірогідно, що на фініші доведеться рахувати додаткові показники через рівність очок. Головний – різниця забитих і пропущених м'ячів. І тут «червоні бики» з Лейцига також мають перевагу (+22).

Чільна шістка Бундесліги інфографіка: Flashscore

Бундесліга має ще кілька родзинок. Наприклад, «Вольфсбург» і гамбурзький «Санкт-Паулі» повинні визначити повного невдаху та напівбідолаху, який зможе поборотися за збереження прописки в плейоф. А ще можна повболівати за Марі-Луїзе Ету – першу жінку на чолі чоловічої команди в провідній п'ятірці чемпіонатів Старого світу. 12 квітня вона очолила берлінський «Уніон» до кінця сезону та спробує оформити першу перемогу на містку. І якщо перемогти РБ «Лейпциг» столичному колективу буде складно, то «Кьольн», «Майнц» чи «Аугсбург» – цілком до снаги.

І наостанок про представництво Німеччини в єврокубках. Бундесліга зберігає шанси делегувати за підсумками нинішнього сезону п'ять клубів до Ліги чемпіонів. Отже, в історії з перегонами чотирьох команд за путівками, найімовірніше, зайвим виявиться лише один. І ця битва буде, вочевидь, буде гарячішою, ніж деякі з чемпіонських.

РБ «Лейпциг» «Штутгарт» «Гоффенгайм» «Баєр» 24 квітня, «Уніон» (д) 26 квітня, «Вердер» (д) 25 квітня, «Гамбург» (г) 25 квітня, «Кьольн» (г) 2 травня, «Баєр» (г) 2 травня, «Гоффенгайм» (г) 2 травня, «Штутгарт» (д) 2 травня, РБ «Лейпциг» (д) 9 травня, «Санкт-Паулі» (д) 9 травня, «Баєр» (д) 9 травня, «Вердер» (д) 9 травня, «Штутгарт» (г) 16 травня, «Фрайбург» (г) 16 травня, «Айнтрахт» (г) 16 травня, «Боруссія» М (г) 16 травня, «Гамбург» (д)

Франція

Найуспішнішим українцем у Європі цьогоріч готовий стати Ілля Забарний. Оборонець в складі «Парі Сен-Жермен» прагне виграти титул Ліги 1 та взяти трофей Ліги чемпіонів. Перше завдання виглядає легшим. Принаймні з огляду на те, що в парижан залишився один конкурент – «Ланс». Посеред тижня ПСЖ упевнено розібрався з «Нантом» (3:0) та закріпився у лідерах чемпіонату. Забарний провів на полі всі 90 хвилин.

Тепер двійко претендентів на «золото» розділяють чотири очки. Зіграють же обидва колективи по п'ять матчів. Відспівувати інтригу зарано. По-перше, команда Луїса Енріке відволікатиметься на згадану раніше Лігу чемпіонів. По-друге, ПСЖ і «Ланс» матимуть нагоду з'ясувати взаємини в очному поєдинку. Фактично чемпіонський поєдинок запланований на 13 травня. А загалом в останній місяць весни на парижан чекатиме п'ятиматчевий марафон упродовж 15-ти днів. Та ще й завершуватимуть чемпіонат Забарний та компанія іншим принциповим протистоянням – із «Парижем».

Чільна шістка Ліги 1 інфографіка: Flashscore

«Ланс» вдруге за п'ять років ходить в претендентах на титул Ліги 1. У кампанії 2022/23 «криваво-золоті» змагалися за чемпіонство до останнього. Тоді скромна команда оформила 11 перемог в останніх 12-ти турах, але відстала від ПСЖ на один пункт. Вирішальною стала та одна поразка. Завдали її «Лансу» саме парижани, тож мрії про друге в історії клубу «золото» довелося відкласти. Можливо, час реваншу настав тепер. Хоча в чемпіонаті Франції клуб із департаменту Па-де-Кале не перемагав парижан із осені 2023 року.

Та для початку «криваво-золоті» матимуть нагоду розім'ятися на слабших суперниках. До очного протистояння з ПСЖ у графіку «Ланса» – середняки та аутсайдер «Нант». До речі, скромний колектив ще й зберігає шанси на подвійну сенсацію. Уже після останнього туру на команду П'єра Сажа чекатиме фінал Кубка Франції проти «Ніцци». Цікаво, чи погодилися би катарські шейхи на сенсаційний дубль «Ланса» взамін на другий поспіль тріумф «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів?..

«Парі Сен-Жермен» «Ланс» 25 квітня, «Анже» (г) 24 квітня, «Брест» (г) 2 травня, «Лор'ян» (д) 2 травня, «Ніцца» (г) 10 травня, «Брест» (д) 8 травня, «Нант» (д) 13 травня, «Ланс» (г) 13 травня, ПСЖ (д) 17 травня, «Париж» (г) 17 травня, «Ліон» (г)

Антон Федорців, «Главком»