В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця

Святослав Василик
glavcom.ua
Олександр Пищур наступного сезону гратиме в Ла Лізі
фото: УАФ

Владислав Ванат отримає в іспанському клубі українського конкурента

Головний тренер «Жирони» Мічел Санчес прокоментував можливий трансфер форварда угорського «Дьора» та збірної України U-21 Олександра Пищура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Що відомо про трансфер Пищура

Іспанський наставник підтвердив, що клуб бажає оформити трансфер нападника та бачить його саме як підсилення основної команди. Таким чином Пищур одразу ж конкуруватиме з українським нападником каталонців Владиславом Ванатом.

Раніше повідомлялося, що трансфер Пищура в «Жирону» відбудеться у міжсезоння. Українець коштуватиме «червоно-білим» 1 млн євро. Угоді передували кількамісячні перемовини. Зокрема, взимку перехід Пищура зірвався.

Нападник стане четвертим українцем у складі «Жирони». Зараз у лавах каталонців виступають воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат. У сезоні 2023/24 на «Монтіліві» також грав нападник Артем Довбик.

У нинішньому сезоні Пищур провів 33 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 6 голів. 21-річний форвард – син колишнього бомбардира луцької «Волині» та низки інших команд Олександра Пищура.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

