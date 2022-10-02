П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин

Сьогодні, 2 жовтня, триває 221 доба повномасштабної війни з РФ. На цих вихідних українці раділи разом з жителями Лимана, дякували підтримці дев'яти держав-членів НАТО заявки України та вступ до Альянсу, а також раділи за нову допомогу зброєю від партнерів.

Звільнення Лимана

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині.

«Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

А український прапор наші захисники підняли над Лиманом вчора, 1 жовтня.

Аналітики британської розвідки зазначають, що російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.

Заява на підтримку членства України в НАТО

Президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

У заяві наголошується, що президенти восьми держав НАТО були в Києві вже під час повномасштабної війни та на власні очі побачили наслідки російської агресії.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію», – йдеться у заяві.

Документ підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Нова зброя для України

Данія, Норвегією та Німеччиною підписали зі Словаччиною листа про наміри щодо того, щоб країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва та передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana-2.

Загалом країни погодилися пожертвувати близько 685 млн крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 млн крон (30,9 млн євро).

Націоналізація російського майна в Україні

Верховна Рада готується розглядати проєкт закону про націоналізацію активів Росії в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти.

Націоналізувати обʼєкти Росії в Україні можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.

«Усі ці понад 900 обʼєктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі обʼєкти перейдуть до власності держави, після цього держава може визначати, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від підприємства, яке працює, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо», – сказала народна депутатка Роксолана Підласа.

«Справжнє обличчя Путіна» на обкладинці Wprost

Польський журнал Wprost презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив президент РФ Володимир Путін, який нагадує образ Адольфа Гітлера. Зображення обкладинки щотижневик розмістив на своїй інтернет-сторінці.

На обкладинці Путіна зобразили з батареєю над губами, яка нагадує вуса Гітлера. Зазначимо, що видання присвятило Путіну обкладинку та три статті про нього та війну в Україні.

У одній статті йдеться про те, що кремлівський диктатор сподівається, що холодні радіатори приборкають українців. Але журналісти сумніваються в тому, що росіяни, які планували захопити Київ за два дні, здатні зламати українців після семи місяців війни.