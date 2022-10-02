Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів: подробиці
Парламент готує рішення про націоналізацію більш ніж 900 російських об'єктів
фото з відкритих джерел

Україна націоналізує сотні об’єктів, які належать Росії, за особливою процедурою

Верховна Рада розглядатиме проєкт закону про націоналізацію активів Росії в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти. Про це повідомила заступниця голови Комітету парламенту із питань економічного розвитку Роксолана Підласа. 

За словами депутатки, відповідний список підготував Кабмін і погодила Рада нацбезпеки і оборони (РНБО).

Націоналізувати обʼєкти Росії в Україні можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.

«Усі ці понад 900 обʼєктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі обʼєкти перейдуть до власності держави, після цього держава може визначати, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від підприємства, яке працює, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо», – сказала депутатка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру. 

До слова, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб

Читайте також: Власність росіян і білорусів, яку конфіскувала Україна. Список публікується вперше
Теги: РНБО Верховна Рада росія Кабмін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російській воєнній техніці використовують титан, який виробляється з українського ільменіту 
Чому в Україні досі не конфісковано майно корпорації «Ростех»? Скандальні факти
30 вересня, 10:35
У грудні 2018 року Господарський суд Київської області визнав завод «Росава» банкрутом
Майно заводу «Росава» виставили на аукціон
19 вересня, 12:18
Суд арештував приміщення вартістю 13 млн грн
На Львівщині правоохоронці арештували майно фірми, що належить РФ
5 вересня, 14:58

Політика

«Формула Перемоги»: Порошенко запропонував союзникам п'ять ключових елементів
«Формула Перемоги»: Порошенко запропонував союзникам п'ять ключових елементів
Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів: подробиці
Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів: подробиці
Макрон зателефонував Зеленському: про що говорили
Макрон зателефонував Зеленському: про що говорили
Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився
«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
86K
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
47K
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
35K
Рашисти на Херсонщині закопують невідомі контейнери. «Південь» роз’яснив ситуацію (відео)
31K
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані
26K
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)

Новини

П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту