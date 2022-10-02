Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів: подробиці

Україна націоналізує сотні об’єктів, які належать Росії, за особливою процедурою

Верховна Рада розглядатиме проєкт закону про націоналізацію активів Росії в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти. Про це повідомила заступниця голови Комітету парламенту із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

За словами депутатки, відповідний список підготував Кабмін і погодила Рада нацбезпеки і оборони (РНБО).

Націоналізувати обʼєкти Росії в Україні можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.

«Усі ці понад 900 обʼєктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі обʼєкти перейдуть до власності держави, після цього держава може визначати, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від підприємства, яке працює, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо», – сказала депутатка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру.

До слова, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб.