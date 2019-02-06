Пєсков поговорив із журналістами про Януковича



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В середу Янукович проведе прес-конференцію в Москві

Щодо статусу, в якому Янукович перебуває на території РФ, Пєсков сказав: «Мені це потрібно уточнити, питання цікаве»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має жодних претензій до екс-президента України Віктора Януковича, який в середу проведе прес-конференцію в Москві.

«Ні. До нього немає ніяких претензій з боку російської держави», - сказав Пєсков 6 лютого, відповідаючи на запитання журналістів.

Відповідаючи на уточнююче питання, що стосується юридичних підстав знаходження Януковича на території РФ, оскільки громадяни України можуть перебувати на території РФ до 90 діб без оформлення необхідних дозволів, Пєсков заявив: «Я не думаю, що на нього (Януковича) це поширюється».

Щодо статусу, в якому Янукович перебуває на території РФ, Пєсков сказав: «Мені це потрібно уточнити, питання цікаве».

Як додав прес-секретар Путіна, в Москві ставляться до Януковича «однозначно як до колишнього президента України».

Нагадаємо, Янукович у середу, 6 лютого, проведе прес-конференцію у Москві.

24 січня Оболонський районний суд Києва оголосив вирок Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

Джерело: Интерфакс