План дій для тих, хто захворів. Жінка перенесла тяжку пневмонію і звернулась до людей



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Ви знаєте, що в Києві не можна потрапити до лікарні? – зазначає Ірина

Ірина Животова у соцмережі описала свою історію боротьби з Covid-19

Киянка Ірина Животова, яка перенесла тяжку форму коронавірусної пневмонії, описала у соцмережі план дій при появі перших ознак хвороби і дала поради тим, хто зіткнеться з хворобою.

За словами молодої жінки, її вражає повна відсутність критичного мислення у людей, які вважають, що Covid-19 – чиїсь підступи.

«Ви знаєте, що в Києві не можна потрапити до лікарні? Немає місць, швидка не приїжджає, немає кисневого обладнання, хоча б для половини пацієнтів. Я особисто зіткнулася з дуже важкою формою Covid, це коли уражено 50% легень, двобічна пневмонія з тяжкістю 8 із 10. Це коли у тебе температура, кисень падає до 50 (норма 98-99), підтримувати життєдіяльність може тільки кисневий концентратор, на якому ти перебуваєш 24/7 кілька тижнів. Ти приймаєш важкі препарати: кілька антибіотиків, гормони, препарати, які розріджують кров, ін'єкції колються в живіт і внутрішньом’язово», – зазначила киянка.

Крім того, Животова розповіла про побічні наслідки коронавірусу та описала свої симптоми перед захворюванням.

«Кров густіє настільки, що викликає інсульт або інфаркт, тому обов'язково потрібно здавати аналізи на D-димер і С-реактивний білок і контролювати ситуацію. При важкій формі Covid тобі дуже погано, інтоксикація організму, біль у хребті, тремор усього тіла, руки трусяться, шия не повертається, але тобі потрібно самостійно робити уколи кілька разів на день. Адже ти не можеш піддавати інших людей ризику зараження. А ще тебе переслідують панічні атаки. І жахливий кашель, від якого біль у тілі й тебе просто вивертає навиворіт. І це тільки частина симптомів. А знаєте, які у мене були перші симптоми? Перетягнуло шию і невеликий нежить. Температура була заниженою. Трохи пізніше приєдналися втрата нюху, кашель і висока температура. Але пневмонія та ураження легень почалися без температури! Що в сухому залишку, після негативного тесту? Залишилася пневмонія та ураження легень. І потрібно з цим жити та реабілітуватися», – зазначила киянка.

Також, Ірина Животова попередила людей, як потрібно реагувати на ознаки коронавірусу та порадила відразу купувати кисневий концентратор та оксиметр (пульсометр).

«Прошу вас, бережіть себе, використовуйте маски скрізь. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, здайте ПЛР-тест. Якщо тест позитивний, терміново зробіть комп'ютерну томографію легень (КТ). Якщо у вас немає результату тесту, але є температура, обов'язково збиваєте її, навіть якщо температура 37. При Covid, на відміну від грипу, потрібно збивати температуру обов'язково. Причина – потрібно пригнічувати імунну відповідь організму, інакше є ризик летального результату. Якщо у вас температура, але немає результату тесту, робіть КТ, щоб не пропустити пневмонію. Ідіть до лікаря, але якщо вас слухають і кажуть, що у вас явно не Covid – не вірте, просто терапевти найчастіше просто нічого не знають про цей вірус. Мене теж запевняли, що у мене не Covid і навіть тест не хотіли робити. Не сподівайтеся на лікарні, швидше за все в них не потрапите або якщо вам знайдуть ліжко, не знайдуть кисневий концентратор», – попередила киянка.

Нагадаємо, що за добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість людей.

До слова, в Україні від коронавірусу померли вже дві дитини.