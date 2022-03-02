ЄСПЛ зупинив розгляд скарг проти України

Справи проти України наразі розглядатись не будуть

Розгляд буде призупинений щодо «справ проти України», а не «стосовно України»

Європейський суд з прав людини винятковим кроком оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду. Про це йдеться у рішенні суду, пише «Європейська правда».

Це безпрецедентне рішення, процедури для якого досі не були передбачені, ухвалене 2 березня за запитом українського уряду. Цей запит надійшов від Мін'юсту 24 лютого, у перший день російського вторгнення, у ньому Київ просив «призупинити розгляд справ, що стосуються України». ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення.

Розгляд буде призупинений щодо «справ проти України», а не «стосовно України»; це означає, що вивчення документів, доказів тощо у справі «України проти Росії», у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, триватимуть..

Також Україна матиме можливість ініціювати нові справи проти держави-агресора.

Єдиний тип справ проти України, які теоретично можуть бути розглянуті – це про застосування термінових запобіжних заходів, якщо таку ініціюють громадяни або інша держава.

У тих справах проти України, де розгляд вже відбувся і лишилося ухвалити рішення – ці рішення ухвалять, але суд не буде їх оприлюднювати, щоби не відволікати український уряд.

Усі часові ліміти, які раніше були висунуті на адресу України (щодо дій, або ж відповіді Києва) у поточних чи старих правах, скасовуються.

Призупинення діятиме на необмежений час.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Мін'юст направить до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР».

27 лютого, після вторгнення путінської орди, Україна подала позов проти Росії в Гаагу.

Згодом стало відомо, що Україна готує ще один позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.