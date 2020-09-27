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    Події в Україні

    Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі Ан-26

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    <p>&laquo;В&rsquo;ячеслав почувається добре, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету&raquo; &ndash; військовий медик</p> - Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі Ан-26

    «В’ячеслав почувається добре, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету» – військовий медик

    «Хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними» – військовий медик

    Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.

    Про це кореспонденту АрміяInform повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук.

    «Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного», – йдеться в повідомленні.

    За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи.

    Нагадаємо, курсант, який вижив у катастрофі під Харковом, без парашута вистрибнув із палаючого літака.

    До слова, батько вцілілого курсанта розповів, що сам пережив три авіакатастрофи.

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