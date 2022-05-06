Окупанти знову обстріляли завод Ахметова

Уночі рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

Російські окупанти не припиняють гатити по Донецькій області. Уночі рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Також під обстріли потрапило селище Нью-Йорк, пише пресслужба обладміністрації.

Російські окупанти атакують ракетами не тільки житлові квартали, а й промислові об’єкти. Повідомляється, що рашисти не припиняють обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. Наразі інформації щодо постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.

Також у Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Окрім житлових кварталів, як зазначається, загарбники активно атакують ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

4 травня зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

Нагадаємо, після обстрілу коксохімічного заводу, компанія Ахметова зробила заяву.



