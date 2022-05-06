  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли завод Ахметова

    Російські окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод - Окупанти знову обстріляли завод Ахметова
    Російські окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод
    фото: Муса Магомедов, Facebook

    Уночі рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

    Російські окупанти не припиняють гатити по Донецькій області. Уночі рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Також під обстріли потрапило селище Нью-Йорк, пише пресслужба обладміністрації.

    Російські окупанти атакують ракетами не тільки житлові квартали, а й промислові об’єкти. Повідомляється, що рашисти не припиняють обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. Наразі інформації щодо постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.

    Також у Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Окрім житлових кварталів, як зазначається, загарбники активно атакують ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

    Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

    4 травня зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

    Нагадаємо, після обстрілу коксохімічного заводу, компанія Ахметова зробила заяву.

    Читайте також: «Я повернувся у Маріуполь». Історія з перших уст


    Теги: росія окупанти війна Рінат Ахметов Донеччина обстріл завод Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знову обстріляли завод Ахметова