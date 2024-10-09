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По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Прогноз погоди
фото з відкритих джерел

В Україні буде мінлива хмарність і без опадів

9 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде хмарно і з проясненнями. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-10°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 19-21°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 20-23°C.

Прогноз погоди на 9 жовтня
Прогноз погоди на 9 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-10°C, а вдень підніметься до 19-21°C. У Києві вночі очікується близько 9°C, а вдень - 20-22°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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