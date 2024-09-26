Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд

Зеленський пообіцяв, що України використає цю допомогу від США в найбільш ефективний і прозорий спосіб

Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 млрд доларів, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності. Про це повідомиі президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії», – написав президент України.

Зеленський пообіцяв, що України використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.

За словами Зеленського, Україна отримає наступне озброєння:

батарея ППО Patriot,

інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі,

безпілотники,

ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля»,

кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Зеленськи наголосив, що цінує рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України.

«Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами. Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Про це повідомило міністерство оборони США. Пакет, вміст якого оцінюється у $375 млн, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу «повітря – земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». Байден додав, що російський диктатор зазнав невдачі у своїй меті, яка стосується знищення України.

Раніше повідомлялося, що пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.