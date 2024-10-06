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На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини
На Тайвані розпочався сильний тайфун
Фото з відкритих джерел

Внаслідок потужного тайфуну на Тайвані кількість жертв вже зросла до 700

На Тайвані жертвами тайфуну «Кратон» стали чотири особи, 719 людей отримали травми, а одна людина вважається зниклою. Збитки, які завдані аграрному сектору острова, перевищили $12 млн. Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA. 

Згідно з останніми даними тайванського міжвідомчого оперативного центру, станом на неділю було зафіксовано близько 9,5 тисячі повідомлень про руйнування та збитки, спричинені повенями, зсувами ґрунту та іншими стихійними лихами, викликаними тайфуном.

Карта поширення тайфуну
Карта поширення тайфуну
Фото: CNA

Водночас, серед понад 436,6 тисяч домогосподарств, які постраждали від відключення електрики через «Кратон», лише 1,1 тисячі залишалися без світла. Водопостачання було відновлено для більш ніж 608 тисяч домогосподарств.

Вигляд тайфуну з космосу
Вигляд тайфуну з космосу
Фото: CNA

За інформацією аграрного відомства, станом на ранок неділі збитки, завдані тайфуном сільськогосподарському сектору, сягнули 12,1 мільйона доларів США. Проте ця сума є попередньою, оскільки підрахунки тривають.

Наразі на острові тривають роботи з відновлення електропостачання, розчищення автошляхів та ліквідація інших наслідків негоди. 

Нагадаємо, внаслідок урагану «Хелен» у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялось, що під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі під час урагану.

Днями на півночі Таїланду через сильну повінь евакуйовано близько 100 слонів, які мешкають у великому заповіднику Elephant Nature Park поблизу Чіангмая.

 

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Теги: повінь Тайвань ураган погода

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